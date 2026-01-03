Головна Країна Суспільство
Благодійний фонд «Українська сила» підбив підсумки роботи за 2025 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Благодійний фонд «Українська сила» підбив підсумки роботи за 2025 рік
Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів
«Українська сила» відзвітувала про підтримку Сил оборони у 2025 році

Благодійний фонд «Українська сила» підсумував результати своєї діяльності у 2025 році. Завдяки злагодженій роботі команди Фонду, фінансовій підтримці засновників та системній співпраці з партнерами вдалося оперативно й адресно забезпечувати підрозділи Сил оборони України, а також реалізовувати низку важливих гуманітарних ініціатив.

Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів, серед яких – позашляховики Toyota Prado, Nissan Patrol, Isuzu D-MAX, інші повнопривідні автомобілі, а також спеціалізований транспорт для евакуаційних і логістичних завдань (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter) та квадроцикл Polaris Sportsman 6×6.

Крім того, було передано значний обсяг технічного оснащення, зокрема 52 безпілотні літальні апарати DJI Mavic 3T та DJI Mavic 4 Pro, 25 систем Starlink, 10 зарядних станцій EcoFlow, 20 камер GoPro HERO 13 Black, 5 систем РЕБ, 10 детекторів дронів, а також 3 3D-принтери з комплектами витратних матеріалів.

 У 2025 році Благодійний фонд «Українська сила» співпрацював і надавав допомогу, зокрема, таким підрозділам Сил оборони:

  • 5-й окремій штурмовій бригаді;
  • 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр»;
  • 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила;
  • 2-й Галицькій бригаді Національної гвардії України;
  • 8-му полку Сил спеціальних операцій;
  • 15-му прикордонному загону «Сталевий кордон»;
  • 103-й бригаді територіальної оборони ЗСУ;
  • 68-й окремій єгерській бригаді;
  • батальйону БПЛА «Оріон» та іншим підрозділам.

Паралельно з військовою підтримкою фонд активно працює у гуманітарному напрямі. Упродовж року «Українська сила» реалізовувала ініціативи з підтримки ветеранської політики, реінтеграції ветеранів у цивільне життя, відновлення мобільності поранених, а також допомоги юним атлетам. 

Зокрема, 17-річний Іван Заліско, якого Фонд підтримує на постійній основі, став срібним призером чемпіонату Європи з вільної боротьби. Фонд також продовжує співпрацю з Федерацією боксу міста Львова та Федерацією дзюдо Львівської області.

Окрему увагу у 2025 році було приділено підтримці єдності православної церкви в Україні як одному з інституційних чинників державності та протидії впливу російських спецслужб. Зокрема, Фонд передав монастирю Манявський Скит – одному з духовних символів українського православ'я – два транспортні засоби та технічне обладнання.

