Благодійний фонд «Українська сила» підбив підсумки роботи за 2025 рік

«Українська сила» відзвітувала про підтримку Сил оборони у 2025 році

Благодійний фонд «Українська сила» підсумував результати своєї діяльності у 2025 році. Завдяки злагодженій роботі команди Фонду, фінансовій підтримці засновників та системній співпраці з партнерами вдалося оперативно й адресно забезпечувати підрозділи Сил оборони України, а також реалізовувати низку важливих гуманітарних ініціатив.

Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів, серед яких – позашляховики Toyota Prado, Nissan Patrol, Isuzu D-MAX, інші повнопривідні автомобілі, а також спеціалізований транспорт для евакуаційних і логістичних завдань (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter) та квадроцикл Polaris Sportsman 6×6.

Крім того, було передано значний обсяг технічного оснащення, зокрема 52 безпілотні літальні апарати DJI Mavic 3T та DJI Mavic 4 Pro, 25 систем Starlink, 10 зарядних станцій EcoFlow, 20 камер GoPro HERO 13 Black, 5 систем РЕБ, 10 детекторів дронів, а також 3 3D-принтери з комплектами витратних матеріалів.

У 2025 році Благодійний фонд «Українська сила» співпрацював і надавав допомогу, зокрема, таким підрозділам Сил оборони:

5-й окремій штурмовій бригаді;

93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр»;

24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила;

2-й Галицькій бригаді Національної гвардії України;

8-му полку Сил спеціальних операцій;

15-му прикордонному загону «Сталевий кордон»;

103-й бригаді територіальної оборони ЗСУ;

68-й окремій єгерській бригаді;

батальйону БПЛА «Оріон» та іншим підрозділам.

Паралельно з військовою підтримкою фонд активно працює у гуманітарному напрямі. Упродовж року «Українська сила» реалізовувала ініціативи з підтримки ветеранської політики, реінтеграції ветеранів у цивільне життя, відновлення мобільності поранених, а також допомоги юним атлетам.

Зокрема, 17-річний Іван Заліско, якого Фонд підтримує на постійній основі, став срібним призером чемпіонату Європи з вільної боротьби. Фонд також продовжує співпрацю з Федерацією боксу міста Львова та Федерацією дзюдо Львівської області.

Окрему увагу у 2025 році було приділено підтримці єдності православної церкви в Україні як одному з інституційних чинників державності та протидії впливу російських спецслужб. Зокрема, Фонд передав монастирю Манявський Скит – одному з духовних символів українського православ'я – два транспортні засоби та технічне обладнання.