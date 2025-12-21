Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей

Російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації примусово депортували близько 50 цивільних громадян України з території Сумської області до РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як інформує «Главком», про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За попередньою інформацією, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації.

Омбудсман наголосив, що такі дії кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.

«Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну», – зазначив він.

Крім того, за словами Лубінця, відповідне звернення було направлено до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Омбудсман також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

«Закликаю наших громадян усвідомлювати, що перебування в зоні бойових дій є надзвичайно небезпечним. Евакуація – це шанс зберегти життя та здоров’я», – підкреслив він.

Окремо було наголошено на необхідності ухвалення законодавчих змін щодо примусової евакуації.

«Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, з територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі», – додав омбудсман.

Нагадаємо, що, за повідомленням Головного управління комунікацій Збройних сил України, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії.

Раніше медіа повідомляли, що в ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Водночас зафіксовано подальший наступ ворожих підрозділів у бік населених пунктів Рясне та хутір Високий. У Рясному, де також перебували мирні жителі, ввечері 20 грудня розпочалися термінові евакуаційні заходи.