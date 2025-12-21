Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
Омбудсман закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ
фото з відкритих джерел

Російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації примусово депортували близько 50 цивільних громадян України з території Сумської області до РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як інформує «Главком», про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За попередньою інформацією, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації.

Омбудсман наголосив, що такі дії кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.

«Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну», – зазначив він.

Крім того, за словами Лубінця, відповідне звернення було направлено до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Омбудсман також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей фото 1

«Закликаю наших громадян усвідомлювати, що перебування в зоні бойових дій є надзвичайно небезпечним. Евакуація – це шанс зберегти життя та здоров’я», – підкреслив він.

Окремо було наголошено на необхідності ухвалення законодавчих змін щодо примусової евакуації.

«Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, з територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі», – додав омбудсман.

Нагадаємо, що, за повідомленням Головного управління комунікацій Збройних сил України, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії. 

Раніше медіа повідомляли, що в ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Водночас зафіксовано подальший наступ ворожих підрозділів у бік населених пунктів Рясне та хутір Високий. У Рясному, де також перебували мирні жителі, ввечері 20 грудня розпочалися термінові евакуаційні заходи.

Читайте також:

Теги: військові депортація кордон населення евакуація наступ Лубінець Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
Вчора, 21:15
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
17 грудня, 06:09
Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
16 грудня, 20:59
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
14 грудня, 08:57
Обсяги забою на підприємствах зменшилися
В Україні зменшилось виробництво яловичини
12 грудня, 06:05
Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
5 грудня, 14:21
Платні дороги в Україні планують побудувати у напрямках, які є найбільш завантаженими
В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують
28 листопада, 22:02
На фото зліва – Єва Тур, справа – Алла Мартинюк
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
25 листопада, 15:53
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
25 листопада, 08:22

Події в Україні

Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
Росіяни змінили тактику наступу на Мирноград і Покровськ
Росіяни змінили тактику наступу на Мирноград і Покровськ
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
Ворог атакував цивільний об’єкт на Рівненщині
Ворог атакував цивільний об’єкт на Рівненщині

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua