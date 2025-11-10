Головна Світ Соціум
Чеські волонтери придбають для ЗСУ дві ракети «Фламінго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чеські волонтери придбають для ЗСУ дві ракети «Фламінго»
Виробник української ракети подвоїв суму зібраних коштів
фото: AP

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво ракети менш як за дві доби

Компанія Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго» подвоїть суму, зібрану чеськими волонтерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.

Зазначається, що замість однієї ракети Силам оборони України буде передано дві. Їх назвуть Dana 1 і Dana 2 – на честь померлої чеської науковиці у сфері ядерної фізики Дани Драбової.

Представник волонтерської організації «Подарунок для Путіна» Мартін Ондравечек розповів, що виробник ракет «пішов назустріч» і подвоїв вартість публічного збору чехів. Під час збору вдалося зібрати 16 млн крон замість 12,5 млн запланованих.

На решту коштів волонтери закуплять інше обладнання для України: вони запустили опитування, за результатами якого й вирішуватимуть, що саме купуватимуть. «Ми можемо придбати карети швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок на навчальний літак», – каже Ондрачек.

Нагадаємо, чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин.

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 метрів, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

