«Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026

Українці підтримали Leleka після виступу

14 травня, у Відні в другому півфіналі Євробачення 2026 виступила українська співачка Leleka (Вікторія Корнійкова) з піснею Ridnym. Українці не лише спостерігали за виступом Leleka через екран, але й підтримували її в соцмережах. «Главком» зібрав найцікавіші дописи українців, які коментували виступ України в півфіналі Євробачення.

Leleka виступила на сцені Євробачення під номером 12 та заспівала свою композицію Ridnym. Виконання цієї пісні потребує чимало зусиль, зокрема вона має особливість – високу ноту. Тож українці разом з Leleka переймалися, аби в неї вийшло витягнути ноту та гарно виступити.

Вікторія впоралася зі своєю задачею та зачарувала глядачів своїм номером та вокалом. Зокрема, про це пишуть користувачі:

«Господи, переживала як за себе. Ну як же гарно вона співає, навіть без тієї довгої ноти. Як на мене, вона справилась на відмінно».

фото: скриншот Threads

«Наша! Було видно, що перед нотою дуже переживала, але на мою думку вийшло добре. Умнічка! Які б не були результати, своїх треба підтримувати завжди. Мене мурашило. Дякую, Лелеко».

фото: скриншот Threads

«Той момент, коли всі єврофани з України затамували подих на 30 секунд».

фото: скриншот Threads

«Ми не дихали всі 3 хвилини! Найкраща й чарівна».

фото: скриншот Threads

«На цьому моменті співав разом із нею, щоб допомогти. Молодець».

фото: скриншот Threads

«Це Україна, крихітко! Неймовірне виконання, Вікторіє/Лелеко! Це не просто прохід у фінал, це заявка на топ-3».

фото: скриншот Threads

«Молодець! Ми пройдемо далі, я в це вірю! Я, як і коментатори, не можу відійти ще».

фото: скриншот Threads

Також українські користувачі ділилися своїми враженнями та емоціями від виступу України на Євробаченні. Крім цього, вони коментували та оцінювали номер співачки:

фото: скриншот Threads

«Йой, це ж треба такий красивий номер зробити. Можливо по драматургії це найкращий для мене виступ на момент зараз. Мінімалістично, але стильно й зі смаком. Вокал – Віка молодець! Роботу пороблено неймовірну».

фото: скриншот Threads

«Вижала максимум, який могла. Є в цьому певна казковість і легкість у світі хаосу і крові. Мені сподобалось. Достойно. Викликає емоції та занурює в атмосферу. Молодчинка».

фото: скриншот Threads

«Блін, мені треба 100 грам. Ви б бачили, що зі мною. Я плачу й сиджу вся трясуся. Красуня. Фух. Усе, тепер можна насолоджуватись виступами, до результатів».

фото: скриншот Threads

Ознайомитися з усіма виступами учасників другого півфіналу Євробачення-2026 можна 👉 за посиланням.

Як розповідав «Главком», представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні. Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.