«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати

Діти все розуміють буквально

Повідомляючи дитині про смерть близької людини, варто бути обережними з метафорами, адже малюки все розуміють буквально. Таку думку у коментарі «Главкому» висловила дитячий кризовий психолог Наталія Улько.

«Висловлювання типу «пішов в інший світ» можуть породити страхи у дитини, і вона буде боятися, що її покинуть, особливо – дітки молодшого віку. Вираз «пішла від нас» – може змусити дитину чекати на повернення. Тому що діти у певному віці самі сприймають смерть як тимчасову відсутність. Обережно зі словом «заснула», бо діти можуть почати боятися засинати», – каже експертка.

Особливо невдалим, на думку психологині, є формулювання «Боженька забрав тата». Це просто катастрофа, вважає Наталія Улько.

«Особливо коли кажуть: «Боженька забрав тата і тепер він сидить на хмарах, і стежить як ти живеш». У дитини це може розвернути страх переслідування, бо ви можете собі уявити як це – ходити у туалет, митися, все робити із думками, що за тобою хтось завжди стежить», – підсумовує експертка.

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