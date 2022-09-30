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«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
Розповідаючи дитині про смерть, уникайте зайвих метафор
фото з відкритих джерел

Діти все розуміють буквально

Повідомляючи дитині про смерть близької людини, варто бути обережними з метафорами, адже малюки все розуміють буквально. Таку думку у коментарі «Главкому» висловила дитячий кризовий психолог Наталія Улько.

«Висловлювання типу «пішов в інший світ» можуть породити страхи у дитини, і вона буде боятися, що її покинуть, особливо – дітки молодшого віку. Вираз «пішла від нас» – може змусити дитину чекати на повернення. Тому що діти у певному віці самі сприймають смерть як тимчасову відсутність. Обережно зі словом «заснула», бо діти можуть почати боятися засинати», – каже експертка.

Особливо невдалим, на думку психологині, є формулювання «Боженька забрав тата». Це просто катастрофа, вважає Наталія Улько.

«Особливо коли кажуть: «Боженька забрав тата і тепер він сидить на хмарах, і стежить як ти живеш». У дитини це може розвернути страх переслідування, бо ви можете собі уявити як це – ходити у туалет, митися, все робити із думками, що за тобою хтось завжди стежить», – підсумовує експертка.

Нагадаємо, багатьом українцям важко подолати тривожність під час війни, але існують методи, що можуть полегшити цей стан. Психолог Юлія Ворман дала деякі поради, які дозволяють взяти тривогу під контроль та заспокоїтися. 

Також раніше медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.

Крім того, дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» дала поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. 

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Теги: катастрофа свята смерть психологія війна Україна

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