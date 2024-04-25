Суд переніс розгляд справи про поновлення судді Львова на посаді

Суд оголосив перерву до 30 травня у розгляді справи щодо поновлення Львова на посаді у Верховному Суді

Шостий апеляційний адміністративний суд 25 квітня оголосив перерву до 30 травня у розгляді справи щодо поновлення судді Богдана Львова на посаді у Верховному Суді. Раніше журналісти-розслідувачі знайшли в нього російське громадянство. Про це повідомляє «Радіо Свобода»

Представник СБУ у залі суду підтвердив, що спецслужба встановила факт набуття Львовом громадянства РФ, а також дані його російського паспорта та податкового коду.

Служба безпеки «вважає російське громадянство Богдана Львова доведеним». За словами представника спецслужби, для цього використали бази даних Федеральної податкової служби та Міністерства внутрішніх справ РФ.

Натомість Богдан Львов у суді продовжив заперечувати, що коли-небудь отримував громадянство Російської Федерації.

Нагадаємо, Апеляційний суд у четвер, 25 квітня, розглядав оскарження Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді Богдана Львова, в якого СБУ виявила російський паспорт. До зали Шостого апеляційного адмінсуду Львов прийшов у патріотичному світшоті з надписом «I’m Ukrainian» (Я українець).

Як відомо, 5 вересня 2022 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

До слова, Шостий апеляційний адміністративний суд 12 лютого відкрив провадження за скаргою Верховного суду, який не погоджується з рішенням щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду.

Зауважимо: якщо апеляційний суд відмовить Верховному Суду і залишить незмінним рішення Київський окружного адмінсуду, це означатиме, що Богдан Львов має бути поновлений на посаді судді з початку жовтня 2022 року, коли його було звільнено. Крім цього, він має отримати відповідну компенсацію.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Це рішення поки не набуло чинності.