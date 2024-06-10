Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Екснардеп Дмитро Святаш отримав 12 років в’язниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Екснардеп Дмитро Святаш отримав 12 років в’язниці
Екснардепу суд заочно призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото з відкритих джерел

Суд визнав Святаша винним у привласненні $50 млн кредиту й підтримці Росії

Суд визнав народного депутата України IV–VIII скликань винним у закликах до зміни меж території України, легалізації майна та шахрайстві. Йому заочно призначено 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім’я засудженого, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Дмитра Святаша.

Під час заочного судового розгляду прокурор довів, що ексдепутат, який з 2019 року перебуває на території Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у Facebook дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації та заклики мешканцям захоплених територій здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

Упродовж 2008-2014 років колишній народний депутат, бувши бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з РФ, організував неповернення раніше отриманого кредиту в банківській установі на суму понад $50 млн. Він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів фігурант використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень. Унаслідок цього компанія, яка викупила борги банку, зазнала шкоди на 2,2 млрд грн.

Святаша визнано винним за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Екснардепу суд заочно призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілого.

Раніше НАБУ оголосило екснардепа Святаша в розшук.

Як повідомлялося, колишній народний депутат України Дмитро Святаш отримав притулок в Російській Федерації.

Читайте також: Ще один впливовий регіонал і антифашист виявився зрадником та російським агентом
Теги: Дмитро Святаш депутат суд колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони заявило, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
7 червня, 17:46
Керманич Хмельницької області Сергій Тюрін переконаний: комендантська година потрібна, вона дозволяє мінімізувати пересування ворожих груп і вчасно їх виявити
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА Інтерв’ю
5 червня, 11:05
Віталія Манасяна у квітні звільнили за декілька годин після скандалу в столичному ресторані
Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, подав до суду
4 червня, 15:20
Очолювана Філаретом єпархія пішла на співпрацю з росіянами ще у 2022 році
Ще один колаборант у рясі. Вгадайте, з якої він церкви!
3 червня, 15:35
Наталуха вважає, якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності, то з часом вони почнуть закриватися
«Справедливості бути не може». Нардеп прокоментував економічне бронювання
28 травня, 12:51
Ексглава Державної фіскальної служби повинен носити електронний браслет і здати документи для виїзду за кордон
Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу
24 травня, 18:01
фото: КПІ
КПІ вперше за 32 роки отримає нового ректора: що відомо про кандидатів
23 травня, 15:40
Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується одеського воєнкома Борисов
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
21 травня, 12:38
Народний депутат вважає, що мобілізаційна кампанія інформаційно була провалена від самого початку
Чи допоможуть штрафи пришвидшити мобілізацію: нардеп назвав головну проблему
13 травня, 12:18

Кримінал

Екснардеп Дмитро Святаш отримав 12 років в’язниці
Екснардеп Дмитро Святаш отримав 12 років в’язниці
Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи
Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи
На Харківщині чоловік закидав гранатами дачний кооператив
На Харківщині чоловік закидав гранатами дачний кооператив
Помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ оголошено про підозру за фальсифікацію історії
Помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ оголошено про підозру за фальсифікацію історії
СБУ затримала російського агента, який готував захоплення Вовчанська
СБУ затримала російського агента, який готував захоплення Вовчанська
Фірму екснардепа Баграєва оштрафовано за рекламу онлайн-казино
Фірму екснардепа Баграєва оштрафовано за рекламу онлайн-казино

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
9049
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
5318
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
5300
Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи
5123
Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс
5009
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував

Новини

Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Сьогодні, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Сьогодні, 10:08
Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8 червня, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua