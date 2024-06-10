Екснардеп Дмитро Святаш отримав 12 років в’язниці

Суд визнав Святаша винним у привласненні $50 млн кредиту й підтримці Росії

Суд визнав народного депутата України IV–VIII скликань винним у закликах до зміни меж території України, легалізації майна та шахрайстві. Йому заочно призначено 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім’я засудженого, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Дмитра Святаша.

Під час заочного судового розгляду прокурор довів, що ексдепутат, який з 2019 року перебуває на території Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у Facebook дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації та заклики мешканцям захоплених територій здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

Упродовж 2008-2014 років колишній народний депутат, бувши бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з РФ, організував неповернення раніше отриманого кредиту в банківській установі на суму понад $50 млн. Він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів фігурант використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень. Унаслідок цього компанія, яка викупила борги банку, зазнала шкоди на 2,2 млрд грн.

Святаша визнано винним за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Екснардепу суд заочно призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілого.

Раніше НАБУ оголосило екснардепа Святаша в розшук.

Як повідомлялося, колишній народний депутат України Дмитро Святаш отримав притулок в Російській Федерації.