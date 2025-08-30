Пхеньян визнав втрати на війні проти України: Кім Чен Ин пообіцяв підтримку сім’ям загиблих військових

Кім Чен Ин зустрівся з родинами вбитих в Україні північнокорейців

Північна Корея публічно визнала втрати серед своїх військових, яких відправила воювати на боці Росії проти України. Диктатор КНДР Кім Чен Ин зустрівся з родинами загиблих солдатів, висловив «нестерпний біль» та пообіцяв державну підтримку дітям полеглих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rfi.

За даними видання, у боях в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських військових, ще тисячі отримали поранення. Південнокорейська та західна розвідка оцінює, що у 2024 році КНДР відправила до Росії понад 10 тис. солдатів, здебільшого у Курську область, а також постачала артилерійські боєприпаси.

Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), диктатор Кім Чен Ин у промові перед сім’ями заявив, що відчуває «нестерпний біль» через загибель своїх солдатів.

«Я організував цю зустріч, оскільки хотів зустрітися з сім'ями загиблих героїв, втішити їх і хоч трохи полегшити їхнє горе та страждання», – сказав він.

Північнокорейський диктатор пообіцяв збудувати у Пхеньяні пам’ятник загиблим та нову вулицю для їхніх сімей. Окрім цього, він пообіцяв гарантувати повну державну підтримку дітям полеглих, заявивши: «Моє серце розривається, коли бачу цих дітей. Я, наша держава і наша армія візьмемо на себе повну відповідальність за них і виховаємо їх гідним чином, як стійких і мужніх бійців, подібних до їхніх батьків».

Як відомо, диктатори Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин візьмуть участь у військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни та перемозі китайського народу у війні опору японській агресії. Парад заплановано на 3 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

«Цей захід дозволить китайському лідеру продемонструвати свій вплив – хай і обмежений – як на Путіна, так і на Кім Чен Іна в той момент, коли Вашингтон намагається досягти угоди з Москвою про завершення війни в Україні», – йдеться у статті.

Для Кім Чен Ина це буде перша багатостороння міжнародна зустріч, яку можна назвати дипломатичною перемогою голови КНР Сі Цзіньпіна.