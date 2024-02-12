Росіяни били по Києву ракетою «Циркон», – експертиза

Експерти КНДІС зазначили, що росіяни перебільшили можливості цієї ракети

Під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого противник застосував для удару по Києву «гіперзвукову» ракету 3М22 «Циркон». Такий висновок зробили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ).

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На одному з уламків зокрема можна побачити маркування ракети «Циркон» – 3М22.

Заявлено, що 3М22 «Циркон» – це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії.

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Вона призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. Запускають «Циркон» з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах та з мобільних берегових ракетних установок.

Експерти КНДІСЕ, які працювали з уламками «Циркона», зазначили, що росіяни перебільшили можливості цієї ракети.

«Можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам», – зазначили вони.

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3М22 «Циркон»: протикорабельна експериментальна крилата ракета;

працює на відстань до 1 500 км;

її маса бойової частини 300—400 кг;

швидкість ракети до 8—9 Мах, але вона чимось схожа на гібрид «Кінджала» і П-800 «Онікс»;

цю ракету можна збивати.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

Через атаку на столицю високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку Російської Федерації.