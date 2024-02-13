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Пентагон знайшов незвичне застосування для ракети-носія Starship Маска

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пентагон знайшов незвичне застосування для ракети-носія Starship Маска
Ракета SpaceX Starship запускається з бази Starbase під час другого випробувального польоту в штаті Техас
фото із відкритих джерел

Пентагон вивчає використання ракети Starship для перекидання вантажів на Землі

Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі. Про це пише видання Military.com.

Ракета наступного покоління Ілона Маска, яка зараз розробляється на підприємствах SpaceX у південно-східному Техасі, готується до свого третього суборбітального випробувального польоту вже цього місяця після того, як перші два завершилися вибухами минулого року. Це частина довгострокових планів компанії щодо створення повністю багаторазового космічного корабля з більшою вантажопідйомністю, ніж будь-яка інша ракета.

Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові, зазначає видання. Прміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.

Представники Пентагону почали вивчати цю ідею ще два десятиліття тому, але лише зараз з'явилися практичні можливості, гідні розгляду. Так, цю тему обговорювали під час нещодавньої конференції з космічної мобільності, проведеної Космічними силами США в Орландо у Флориді.

Місячна ракета Starship здатна виводити на низьку навколоземну орбіту від 100 до 115 тонн корисного вантажу.

За словами старшого наукового співробітника Дослідницької лабораторії ВПС США Грегорі Спанджерса, якого цитує видання, вже створено макети вантажного відсіку ракети Starship для розуміння того, як скористатися перевагами швидкого транспортування.

В даний час SpaceX має тільки один стартовий майданчик для запуску важкої ракети-носія Starship, яка розташована в Техасі. Однак у перспективі вони можуть також з'явитися у Флориді та Каліфорнії.

Нагадаємо, 18 листопада 2023 року компанія Ілона Маска SpaceX вдруге запустила космічний корабель Starship, призначений для доставки астронавтів на Місяць, однак сигнал від корабля зник через 15 хв.  Двоступеневий ракетний корабель стартував із космодрому Starbase у районі Бока Чика (Техас). Він піднявся на висоту приблизно 90 км над Землею і здійснив запланований 90-хвилинний політ у космос. Старт і перші хвилини польоту пройшли доволі успішно і корабель навіть зміг від’єднатися від ракети-носія Super Heavy. Однак спроба досягти космосу врешті-решт закінчилася невдачою. Одразу після від’єднання прискорювач вибухнув над Мексиканською затокою.

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Теги: військові SpaceX Пентагон ракета

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