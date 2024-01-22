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Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Наприкінці грудня експорт української продукції тимчасовим коридором сягнув майже 13 млн тонн продукції
фото ілюстративне

Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту

У грудні 2023 року були створені сприятливі умови експортного маршруту морських перевезень. Тож українські порти змогли експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли після російського вторгнення.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках «зернової угоди», що реалізується за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

«Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великої Британії в рамках страхового пакету Unity Facility, а також оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.

«Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для експортних доходів України», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, перший віцепремʼєр Олександр Кубраков повідомив, що наприкінці грудня експорт української продукції тимчасовим коридором сягнув майже 13 млн тонн продукції, хоча ще на початку поточного місяця цей показник становив 7 млн тонн. 

Теги: Туреччина експорт Міноборони Україна британська розвідка зерно

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