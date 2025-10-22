Буданов поділився, що читає у вільний час

Керівник ГУР виокремив книгу «Після війни» Тоні Джадта

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що читає книги на геополітичну та історичну тематику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

«Через надмірну завантаженість я не так багато часу маю для того, щоб читати художню літературу, але все ж таки намагаюся. Здебільшого я читаю книги по історичній тематиці. З уроків минулого завжди можна щось підкреслювати для себе для того, щоб не наробити дурниць у нашому житті. Також полюбляю роздуми і думки щодо геополітичної тематики», – зазначив Буданов.

Зокрема, керівник ГУР виокремив книгу «Після війни» Тоні Джадта.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов серед фільмів на шпигунську тематику окремо виділив французький трилер «Професіонал» про роботу спецагента. «Це не секрет. Я завжди казав у багатьох інтерв’ю раніше, що дуже полюбляю фільм «Професіонал». Він якраз про нелегальну розвідку. Класичну, просто класичну нелегальну розвідку. Оперативно-боєву роботу», – розповів він.

Як відомо, Кирило Буданов з дитинства хотів бути пов'язаним із військовою справою. У Буданова запитали, чи хотів він ще у дитинстві стати розвідником. Він зізнався, що серед його пращурів були військові. «В принципі, до військової справи, як то кажуть, мене завжди тягнуло. Мабуть, хотів би», – відповів він.