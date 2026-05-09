Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради

Зеленський та Кошта обговорили історичний обмін полоненими та шлях України до ЄС

У День Європи, 9 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Ключовими темами переговорів стали інтеграція України до Євросоюзу та підготовка до масштабного обміну полоненими, який має стати одним із найбільших за час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Лідери обговорили прогрес України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Зокрема, йшлося про підготовку до відкриття переговорних кластерів.

«Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи і вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні.

Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює.

Ми обговорили з Антоніу нашу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень», – наголосив президент.

Однією з тем розмови стала домовленість про обмін полоненими з Росією у форматі «тисяча на тисячу». Володимир Зеленський підтвердив, що цей крок готується за посередництва Сполучених Штатів Америки. Такий масштабний обмін має стати важливим етапом у поверненні українських захисників та цивільних додому на тлі тривалих складних переговорів із країною–агресором.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Україна разом із державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що для нашої держави це свято давно перестало бути формальним, адже сьогодні українці на полі бою доводять, що є невід’ємною частиною європейської родини.

Володимир Зеленський підкреслив, що, захищаючи свою незалежність, український народ одночасно захищає всю Європу.