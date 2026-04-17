Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі
Як зазначила Свириденко, у центрі працюють українські фахівці
фото: Юлія Свириденко

З перших днів роботи центр у Берліні відвідали понад 100 українців

У Берліні нещодавно було відкрито перший український Центр єдності в Європі. Наступні такі обʼєкти мають зʼявитися у Швеції та Чехії, а згодом в інших країнах, де через війну перебуває найбільше українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це частина системної політики держави щодо українців за кордоном. У країнах ЄС під тимчасовим захистом понад 4,3 млн наших громадян, з них близько 1,2 млн – у Німеччині. Саме тому Берлін став місцем запуску першого і найбільшого центру», – каже вона.

За словами глави уряду, з перших днів роботи центр у Берліні уже відвідали понад 100 українців. Тут доступні послуги від Пенсійного фонду, допомога з оформленням документів від паспортного сервісу ДП «Документ» та підтримка щодо повернення в Україну через житло і роботу. Для дітей і молоді є програми, зокрема від Plast (Українська скаутська організація в Берліні).

Крім того, є можливості для навчання та програми перекваліфікації, зокрема Tech Hub від Diia.City Union. Також у центрі діє виставковий артпростір.

Нагадаємо, у Берліні відкрився перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну.  Тут громадяни України можуть отримати консультації про повернення додому та налагодження життя в Україні.

До слова, у країнах Європейського Союзу станом на кінець лютого 2026 року перебувають 4,4 млн українців зі статусом тимчасового захисту. За місяць їх кількість зросла на 22 415 осіб.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit заявив, що для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Берлін українці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі
В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua