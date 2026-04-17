В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі

З перших днів роботи центр у Берліні відвідали понад 100 українців

У Берліні нещодавно було відкрито перший український Центр єдності в Європі. Наступні такі обʼєкти мають зʼявитися у Швеції та Чехії, а згодом в інших країнах, де через війну перебуває найбільше українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це частина системної політики держави щодо українців за кордоном. У країнах ЄС під тимчасовим захистом понад 4,3 млн наших громадян, з них близько 1,2 млн – у Німеччині. Саме тому Берлін став місцем запуску першого і найбільшого центру», – каже вона.

За словами глави уряду, з перших днів роботи центр у Берліні уже відвідали понад 100 українців. Тут доступні послуги від Пенсійного фонду, допомога з оформленням документів від паспортного сервісу ДП «Документ» та підтримка щодо повернення в Україну через житло і роботу. Для дітей і молоді є програми, зокрема від Plast (Українська скаутська організація в Берліні).

Крім того, є можливості для навчання та програми перекваліфікації, зокрема Tech Hub від Diia.City Union. Також у центрі діє виставковий артпростір.

До слова, у країнах Європейського Союзу станом на кінець лютого 2026 року перебувають 4,4 млн українців зі статусом тимчасового захисту. За місяць їх кількість зросла на 22 415 осіб.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit заявив, що для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя.