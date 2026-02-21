Головна Країна Події в Україні
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією

Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
фото з відкритих джерел

Президент поінформував генерального секретаря НАТО про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави і генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Президент також поінформував генерального секретаря НАТО про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що відомо про можливі зміни позицій сторін.

Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

Володимир Зеленський подякував кожній європейській країні, яка інвестує в захист України через ініціативу PURL, і Генеральному секретарю НАТО за підтримку.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

