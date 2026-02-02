Головна Країна Політика
search button user button menu button

Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп
Буданова офіційно призначили керівником Офісу президента 2 січня 2026 року
фото: Офіс президента

Після долучення Кирила Буданова до переговорної групи, вони активізувалися, акцентував Железняк

За місяць, який минув з того моменту, як Кирило Буданов очолив Офіс президента, політична система в країні почала змінюватися на краще. Такими спостереженнями поділився народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. Він також звернув увагу на те, що після очолення Будановим переговорної групи ворог підвищив своє представництво.

«Як ви розумієте, я не великий фанат Офісу президента. Але, якщо чесно, поспілкувавшись з багатьма людьми, то всі говорять, що стало краще. Ну, окрім тільки опалення, тому що в Офісі президента теж велика проблема з опаленням. Тож всі говорять, що наради проводяться, робота працюється, всі знають, що робити. Ніхто не розповсюджує якусь дивну конспірологію, всі нормально можуть прийти до президента поспілкуватися, підписати законопроєкти, просто доповісти по своїй тематиці. Те, що я бачу, то на цих нарадах теж відбувається залучення великої кількості нових людей, які можуть донести якусь свою думку. Що, в принципі, мені здається, дуже позитивно», – зазначив Железняк.

Крім того, додав він, для нього як для представника парламенту, важливо, що Офіс президента перестав «нарізати задачі» Верховній Раді.

«Тобто, там, звичайно, є президент, він збирає людей, дає якесь своє бачення, але воно відбувається в певній комунікації. Я не чув не від кого, не від Стефанчука, не від пана Корнієнка, не від Давіда Арахамії, не від голів комітетів, щоб з Офісу президента дзвонили, нав’язували порядок денний. Зараз відбувається нормальна взаємодія», – розповів нардеп.

Окремо він зупинився на темі мирних перемовин, акцентуючи, що після долучення Кирила Буданова до переговорної групи, вони активізувалися.

«Я тут не буду сильно заглиблюватись саме в суть перемовин, наскільки там можна було зробити краще і гірше. Але для мене відверто показово, що вороги замінили свою своє представництво на більш високе. Відповідно, так робиться симетрично до того, хто зараз представляє нас. Фактор нового голови Буданова відіграв позитивну роль, чому я щиро радий», – сказав народний обранець.

Він визнав, що попри те, що політичний процес в Україні досі має багато вад, в нього, як у опозиційного депутата, після призначення Буданова стало менше приводів для критики Офісу президента і самого президента.

«Весь процес, очевидно, має багато вад, але зараз, коли я хочу покритикувати владу, то іноді, коли я говорю про президента, починаю задумуватись. І думаю: ну, там непогані вже і люди з'явились, та і радників адекватних багато. Тож, якщо чесно і об'єктивно, вам доведеться тут повірити, що я досі не продався владі і досі їх активно критикую і буду критикувати, але за місяць воно просто стало якось краще в плані інституціональної спроможності. В оці 30 днів, які відбулися між 2 січня і 2 лютого, можна сказати, що система почала змінюватися», – констатував Ярослав Железняк.

Читайте також:

Теги: переговори Кирило Буданов Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов очолить Офіс президента
Найкращий новорічний подарунок для України
2 сiчня, 18:08
Буданов: Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність
Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ
10 сiчня, 13:50
Помер 52-річний нардеп Олександр Кабанов
Помер 52-річний нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов
14 сiчня, 14:14
Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися в медіа після початку повномаштабного вторнення
Нардеп Юрчишин просить СБУ допитати Піховшека, який досі живе у Києві
26 сiчня, 20:28
Олександр Кабанов помер у віці 52 років
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим
17 сiчня, 19:33
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
18 сiчня, 19:35
Нардеп виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
25 сiчня, 20:53
Митрополит Кирило (Покровський) виступив на конференції «Захист православ'я і руського світу – запорука перетворення Росії»
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
27 сiчня, 18:13
Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
31 сiчня, 20:48

Політика

Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп
Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп
Ляшко з фронту виграв справу у НАЗК (документ)
Ляшко з фронту виграв справу у НАЗК (документ)
Зеленський назвав дати наступних тристоронніх зустрічей
Зеленський назвав дати наступних тристоронніх зустрічей
Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах
Зеленський назвав умови своєї повторної участі в президентських виборах
РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка
РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua