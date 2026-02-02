Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп

Після долучення Кирила Буданова до переговорної групи, вони активізувалися, акцентував Железняк

За місяць, який минув з того моменту, як Кирило Буданов очолив Офіс президента, політична система в країні почала змінюватися на краще. Такими спостереженнями поділився народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. Він також звернув увагу на те, що після очолення Будановим переговорної групи ворог підвищив своє представництво.

«Як ви розумієте, я не великий фанат Офісу президента. Але, якщо чесно, поспілкувавшись з багатьма людьми, то всі говорять, що стало краще. Ну, окрім тільки опалення, тому що в Офісі президента теж велика проблема з опаленням. Тож всі говорять, що наради проводяться, робота працюється, всі знають, що робити. Ніхто не розповсюджує якусь дивну конспірологію, всі нормально можуть прийти до президента поспілкуватися, підписати законопроєкти, просто доповісти по своїй тематиці. Те, що я бачу, то на цих нарадах теж відбувається залучення великої кількості нових людей, які можуть донести якусь свою думку. Що, в принципі, мені здається, дуже позитивно», – зазначив Железняк.

Крім того, додав він, для нього як для представника парламенту, важливо, що Офіс президента перестав «нарізати задачі» Верховній Раді.

«Тобто, там, звичайно, є президент, він збирає людей, дає якесь своє бачення, але воно відбувається в певній комунікації. Я не чув не від кого, не від Стефанчука, не від пана Корнієнка, не від Давіда Арахамії, не від голів комітетів, щоб з Офісу президента дзвонили, нав’язували порядок денний. Зараз відбувається нормальна взаємодія», – розповів нардеп.

Окремо він зупинився на темі мирних перемовин, акцентуючи, що після долучення Кирила Буданова до переговорної групи, вони активізувалися.

«Я тут не буду сильно заглиблюватись саме в суть перемовин, наскільки там можна було зробити краще і гірше. Але для мене відверто показово, що вороги замінили свою своє представництво на більш високе. Відповідно, так робиться симетрично до того, хто зараз представляє нас. Фактор нового голови Буданова відіграв позитивну роль, чому я щиро радий», – сказав народний обранець.

Він визнав, що попри те, що політичний процес в Україні досі має багато вад, в нього, як у опозиційного депутата, після призначення Буданова стало менше приводів для критики Офісу президента і самого президента.

«Весь процес, очевидно, має багато вад, але зараз, коли я хочу покритикувати владу, то іноді, коли я говорю про президента, починаю задумуватись. І думаю: ну, там непогані вже і люди з'явились, та і радників адекватних багато. Тож, якщо чесно і об'єктивно, вам доведеться тут повірити, що я досі не продався владі і досі їх активно критикую і буду критикувати, але за місяць воно просто стало якось краще в плані інституціональної спроможності. В оці 30 днів, які відбулися між 2 січня і 2 лютого, можна сказати, що система почала змінюватися», – констатував Ярослав Железняк.