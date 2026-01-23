Агентка ФСБ коригувала удари по ТЕЦ Києва: подробиці

У зловмисниці вилучено два телефони та сім-картки з доказами її протиправної діяльності

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру Києва та шпигувала за переміщенням підрозділів Сил оборони. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ, пріоритетною метою фігурантки були столичні теплоелектроцентралі, по яких ворог готував нову серію ракетно-дронових ударів.

Слідство встановило, що затриманою виявилася мешканка Рівненщини. Жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через пошук сумнівних заробітків у Телеграм-каналах. Після вербування куратори «відрядили» її на Київщину для об’їзду ТЕЦ та фіксації їхнього стану після попередніх обстрілів. Надалі вона отримала завдання виїхати до Одеської та Чернігівської областей для спостереження за ешелонами та колонами української техніки.

У зловмисниці вилучено два телефони та сім-картки з доказами її протиправної діяльності фото: пресцентр СБУ/Facebook

Переписка агентки РФ з куратором фото: пресцентр СБУ/Facebook

Спілкування затриманої з куратором фото: пресцентр СБУ/Facebook

В Одесі агентка оселилася в готелі поблизу залізничної станції, де з вікна номера стежила за рухом ешелонів із військовим вантажем. Приїхавши на Чернігівщину, фігурантка орендувала квартиру біля автотраси та встановила на підвіконні смартфон із функцією віддаленого доступу. Через цю камеру представники ФСБ у режимі реального часу сподівалися відстежувати види та кількість техніки, що рухалася до передової.

Контррозвідники СБУ затримали жінку на Чернігівщині під час виконання чергового завдання. У зловмисниці вилучили два телефони та сім-картки з доказами її протиправної діяльності. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, що передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. Дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Також Служба безпеки затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала окупантів у соцмережах. Серед об’єктів потенційного ураження, координати яких збирала фігурантка, були підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку. Як встановило розслідування, наведенням повітряних ударів займалася завербована ворогом 52-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого, що проживає в Росії та співпрацює з воєнною розвідкою РФ.