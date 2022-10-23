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Буде хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 23 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Буде хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні дощитиме по всій Україні
фото ілюстративне

У неділю в Україні сильного холоду не буде

Погода в Україні у неділю, 23 жовтня, буде хмарною та дощовою з температурою повітря +10 +14 градусів. Про це повідомляє meteoprog.ua.

Згідно з прогнозом, у ніч проти 23 жовтня та вранці дощі очікуються у західних областях України. Вранці та вдень опади перемістяться на північ, центр та південь. Водночас на сході дощитиме вже ввечері неділі.

Тож у другій половині дня на заході, півночі, частині центру та на Одещині буде без істотних опадів.

Температура повітря в Україні становитиме в середньому +10 +14 градусів. У західних та південних областях буде найтепліше: +14 +18 градусів. Водночас на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині температура повітря становитиме +8 +12 градусів.

Щодо погоди у Києві, то вона буде вологою: у столиці дощитиме. Температура повітря коливатиметься в межах +11 +12 градусів.

Буде хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 23 жовтня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: дощ прогноз погоди

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