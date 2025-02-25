Букет від адвоката: суддя Кіровоградщини скаржиться на подарунок до Дня закоханих

Адвокат хотів домогтися пом`якшення вироку підсудному, натомість, покарають обох

На Кіровоградщині стався інцидент у День закоханих. Суддя Компаніївського районного суду Оксана Ревякіна повідомила про втручання у свою професійну діяльність – доставку букету від незнайомця. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Вищої ради правосуддя.

Як пише суддя Ревякіна у своєму зверненні, у пʼятницю 14 лютого після закінчення робочого дня курʼєр доставив судді додому 21 троянду від невідомого відправника. Ревякіна припустила, що квіти надійшли від близької людини, яка бажала привітати зі святом та зробити їй сюрприз. Згодом вона з`ясувала, що ця людина букет не надсилала.

Пізніше суддя подзвонила в квіткарню, де замовника їй також не назвали, пояснюючи це тим, що замовлення було анонімно оформлене на сайті.

Хто був цим загадковим відправником – суддя з`ясувала вже у понеділок, коли перед судовим засіданням до неї підійшов той самий адвокат і запитав, чи сподобались їй надіслані ним троянди. На запитання щодо причини надіслання подарунку адвокат пояснив, що для квітів жінці привід не потрібен.

Відомо, що суддя Ревякіна розглядає кримінальну справу про погрози і насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1,2 ст.345 ККУ). Раніше вона застосувала до обвинуваченого в цій справі грошове стягнення за неявку в засідання.

14 лютого адвокат клопотав про скасування стягнення, але суддя відмовила. Саме після цього він замовив їй квіти, в надії повпливати на рішення.

Суддя вважає інцидент втручанням в її діяльність щодо здійснення правосуддя і просить вжити заходів реагування, згідно із законодавством.

Раніше Главком повідомляв, що перший заступник голови Солонківської сільської ради Микола Пущак, якого затримали на хабарі у вересні минулого року, повернувся до виконання службових обов’язків.

Напередодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова.