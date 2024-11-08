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Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
Кулеба розповів, які неприємні розмови мав із одним латиноамериканським міністром
фото з відкритих джерел

Ексглава МЗС: «Те, як бачать нашу війну в Африці, в Азії, в Латинській Америці – взагалі інша планета»

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався, що йому хотілося послати куди подалі главу МЗС однієї з латиноамериканських країн. Про це він розповів в інтерв'ю «24 каналу». 

За словами Кулеби, деякі країни мають власне уявлення війни в Україні, через що на дипломатичних зустрічах трапляються неприємні розмови.

«Те, як ми бачимо війну – це одне, а те, як найближчі до нас країни її бачать – це інше. Те, як бачать нашу війну в Африці, в Азії, в Латинській Америці – взагалі інша планета», – наголосив ексміністр.

Він розповів, що мав із одним латиноамериканським міністром три чи чотири розмови. У них іноземний дипломат стверджував, що Україні потрібно припинити давати зброю, і що наша держава повинна пробачити Росії. Це, зізнається Кулеба, було важко слухати. 

«Коли тобі починають абсолютно серйозно розповідати, мовляв, «ми вам так співчуваємо, але щиро віримо, що треба перестати постачати вам зброю – тоді війна закінчиться. Ви знаєте, Росія, звісно, зробила помилку, але РФ – добра та позитивна країна, яка зробила нам усім багато добра, тому давайте якось знаходити порозуміння. Або про «два слов'янські народи, яких змусили між собою воювати», – пригадав колишній глава МЗС.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії західні союзники припускали, що росіяни можуть здійснити спробу ліквідації президента України Володимира Зеленського. Через це вони рекомендували йому записати відеозаповіт. 

До слова, про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно». 

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Раніше Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС.

Теги: Дмитро Кулеба війна дипломатія МЗС

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