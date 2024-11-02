Дрони атакували Київ, у столиці лунали вибухи

Російські ударні безпілотники в черговий раз атакували Київ

Ввечері, 2 листопада, у Києві лунають вибухи. Росія вкотре атакує столицю дронами, в місті працюють сили ППО. Про це повідомляє КМВА у своєму Телеграмі.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – повідомив о 22:23 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що через Київ летять ворожі БпЛА у південному напрямку.

Пізніше мер Києва Віталій кличко повідомив про вибухи.

«Вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі. В області та в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», – написав в Telegram Кличко.