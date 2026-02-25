У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі
Рух вулицею тимчасово обмежений
Сьогодні, 25 лютого, близько 18:00 у Львові на вулиці Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міськраду.
Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.
На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини. Рух вулицею тимчасово обмежений.
Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, якого з опіками передали медикам.
До слова, на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі.
Раніше у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар.
