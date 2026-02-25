У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі

Рух вулицею тимчасово обмежений

Сьогодні, 25 лютого, близько 18:00 у Львові на вулиці Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міськраду.

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.

фото: Львівська міська рада/Telegram

На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини. Рух вулицею тимчасово обмежений.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, якого з опіками передали медикам.

До слова, на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі.

Раніше у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар.