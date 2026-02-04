Головна Скотч Курйоз
Мер Садовий двічі впав на вулиці через слизькі дороги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Андрій Садовий/Facebook

Очільник Львова Андрій Садовий заявив про складну ситуацію на дорогах через ожеледицю

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за день двічі впав на льоду та закликав мешканців бути обережними через складну ситуацію на вулицях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера у Facebook.

«Сьогодні впав вже двічі. Виявилося, що робити присідання зранку – недостатньо, щоб втриматися на льоду», – зазначив він.

Мер Садовий двічі впав на вулиці через слизькі дороги фото 1
скріншот з Facebook

Також мер повідомив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі. «Комунальні служби працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе», – написав Садовий.

Водночас він визнав, що ситуація на дорогах залишається складною. «Але ситуація на дорогах справді складна. Будьте обережні, будь ласка!» – звернувся мер до мешканців міста.

До слова, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях зафіксували ожеледь і ожеледицю на дорогах. У цих регіонах оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту та створювати підвищений ризик для пішоходів. Синоптики попереджають про небезпечні дорожні умови впродовж доби.

Теги: Андрій Садовий Львів снігопад

