Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною

Прем’єр Угорщини вважає, що напруженість між країнами зникне після встановлення миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відновлення нормальних українсько-угорських відносин можливе лише після завершення війни, оскільки нинішня ситуація, на його думку, не залишає простору для врегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського мовника MTI.

Орбан зазначив, що нині відносини між Києвом і Будапештом залишаються напруженими. За словами угорського прем’єра, українська сторона нібито сприймає критиків як противників, що, на його думку, ускладнює політичний діалог. Водночас Орбан заявив, що після завершення війни ситуація може змінитися.

«Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин – це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин. Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну», – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини підкреслив, що вважає мир основною умовою для відновлення дипломатичних, економічних та політичних контактів між країнами. За його оцінкою, саме завершення бойових дій стане точкою, після якої можна буде повернутися до конструктивної співпраці.

Заяви Орбана пролунали на тлі тривалих суперечок між Києвом і Будапештом щодо санкційної політики, прав національних меншин та позиції Угорщини щодо війни. Напередодні він також на пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо заявляв, що Україна нібито втручається в угорські вибори та фінансує опонентів його партії «Фідес».