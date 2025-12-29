Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря

За попередніми даними, вибух стався через надлишковий тиск у систем

Після вибуху медики госпіталізували чоловіка у тяжкому стані

У селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи.

Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток ерепа.

Слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Обставини події встановлюють.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора. До поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі молоду пару без ознак життя. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.