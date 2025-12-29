Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
За попередніми даними, вибух стався через надлишковий тиск у систем
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Після вибуху медики госпіталізували чоловіка у тяжкому стані

У селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. 

Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток ерепа.

Слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Обставини події встановлюють.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора. До поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі молоду пару без ознак життя. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.

Теги: вибух Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фастів вдруге за добу опинився під ударом росіян
Фастів знову опинився під ударом росіян
6 грудня, 23:23
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
Під час ліквідації пожежі в автівці було виявлено особу без ознак життя
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
17 грудня, 12:32
Аварія сталася неподалік села Копилів
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
18 грудня, 12:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 21:35
Невдовзі після вибуху в районі помітили підозрілий автомобіль сірого кольору, який рухався колами неподалік місця події
Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських
24 грудня, 02:37
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
27 грудня, 06:26
Жителів закликають зберігати спокій і не лякатися вибухів
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
23 грудня, 15:34
Вбивство сталося 9 грудня 2025 року у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині
Вбивство іноземця у Бучанському районі: поліція затримала підозрюваних у розстрілі
24 грудня, 09:08

Новини

Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
Вибух котла на підприємстві під Броварами: тяжко травмовано 69-річного слюсаря
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua