У Голосіївському районі Києва вночі згорів складський ангар (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Повідомлення про займання на вулиці Козацькій надійшло до служби порятунку о 23:52
Вогонь спалахнув в окремо розташованому одноповерховому металевому ангарі

У ніч проти 31 грудня у Голосіївському районі столиці сталася масштабна пожежа на території складських приміщень. Рятувальникам знадобилося понад півтори години, аби повністю приборкати вогонь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Повідомлення про займання на вулиці Козацькій надійшло до служби порятунку о 23:52. Вогонь спалахнув в окремо розташованому одноповерховому металевому ангарі.

Через велику площу займання та специфіку конструкції ліквідація пожежі тривала до 01:34. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 200 квадратних метрів.

За даними ДСНС, внаслідок інциденту жертв чи постраждалих немає. На місці працювали підрозділи вогнеборців, яким вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні будівлі.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Експерти мають з'ясувати, що саме стало причиною займання. 

Учора, 30 грудня, у Святошинському районі столиці вогнеборці ліквідували займання на території приватної садиби. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова. Через щільність забудови полум'я почало розповсюджуватися на розташований поруч металевий гараж.

