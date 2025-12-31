У Голосіївському районі Києва вночі згорів складський ангар (фото)

Повідомлення про займання на вулиці Козацькій надійшло до служби порятунку о 23:52

Вогонь спалахнув в окремо розташованому одноповерховому металевому ангарі

У ніч проти 31 грудня у Голосіївському районі столиці сталася масштабна пожежа на території складських приміщень. Рятувальникам знадобилося понад півтори години, аби повністю приборкати вогонь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 200 квадратних метрів фото: ДСНС Києва

Повідомлення про займання на вулиці Козацькій надійшло до служби порятунку о 23:52. Вогонь спалахнув в окремо розташованому одноповерховому металевому ангарі.

Пожежа в ангарі у у Голосіївському районі столиці фото: ДСНС Києва

Через велику площу займання та специфіку конструкції ліквідація пожежі тривала до 01:34. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 200 квадратних метрів.

За даними ДСНС, внаслідок інциденту жертв чи постраждалих немає. На місці працювали підрозділи вогнеборців, яким вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні будівлі.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Експерти мають з'ясувати, що саме стало причиною займання.

