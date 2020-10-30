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    Суспільство

    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну

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    <p>За час своєї подорожі мандрівник Олександр Волощук йшов з середньою швидкістю 30 км в день</p> - Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну

    За час своєї подорожі мандрівник Олександр Волощук йшов з середньою швидкістю 30 км в день

    Фото: ЧеLine

    Чоловік ходив пішки від крайньої північної точки України до крайнього півдня

    Чернігівський мандрівник Олександр Волощук пройшов пішки всю Україну з півночі на південь за 35 днів. Всього він подолав 1050 кілометрів.

    Про це повідомляє видання ЧеLine.

    «Нещодавно повернувся з великої пішої подорожі. Ходив пішки від крайньої північної точки України – села Грем'яч Чернігівської області і до крайнього півдня – села Вилкове Одеської області. Середня швидкість – 30 км в день. Весь маршрут я витримав, встановивши при цьому особистий рекорд – 45 км в день пішки», – розповів Волощук.

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    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну
    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну
    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну
    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну
    Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну

    За час своєї подорожі мандрівник перетнув Чернігівську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

    За його словами, ця подорож стала підготовкою до підкорення пустелі Гобі в Монголії.

    Чернігівщина рекорд Вилкове
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