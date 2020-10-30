Чернігівський мандрівник пройшов пішки всю Україну



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За час своєї подорожі мандрівник Олександр Волощук йшов з середньою швидкістю 30 км в день Фото: ЧеLine

Чоловік ходив пішки від крайньої північної точки України до крайнього півдня

Чернігівський мандрівник Олександр Волощук пройшов пішки всю Україну з півночі на південь за 35 днів. Всього він подолав 1050 кілометрів.

Про це повідомляє видання ЧеLine.

«Нещодавно повернувся з великої пішої подорожі. Ходив пішки від крайньої північної точки України – села Грем'яч Чернігівської області і до крайнього півдня – села Вилкове Одеської області. Середня швидкість – 30 км в день. Весь маршрут я витримав, встановивши при цьому особистий рекорд – 45 км в день пішки», – розповів Волощук.

За час своєї подорожі мандрівник перетнув Чернігівську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

За його словами, ця подорож стала підготовкою до підкорення пустелі Гобі в Монголії.