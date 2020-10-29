У Мексиці новий рекорд народження морських черепах Рідлі



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Вчені повʼязують це з пандемією

Вчені вважають, що це сталося через пандемію, оскільки туристи і рибалки менше стали бувати на пляжах

На узбережжі північної Мексики вилупилась рекордна кількість оливкових морських черепах Рідлі. Про це пише BBC.

Цього року більшість кладок яєць залишилися недоторканними. Громада корінних мексиканців в штаті Сонора, яка традиційно допомагає черепахам дістатися до моря, нарахувала понад 2 250 новонароджених черепах. Всі минулі роки їх було не більше 500 особин.

Черепахи цього виду щорічно відкладають яйця на пляжах Мексики в період з травня по вересень. Багато з них гинуть не діставшись моря через рибалок або птахів. Оливкова черепаха знаходиться під загрозою зникнення, тому рекорд цього року вчені назвали ключовою подією для популяції виду.

Нагадаємо, що на порожні пляжі Пхукета повернулися рідкісні види черепах.