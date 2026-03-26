Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00

Завтра, 27 березня, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Водночас споживачів закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

Читайте також:

Читайте також

На тлі енергоколапсу в країні гучно анонсоване перезавантаження наглядових рад енергетичних підприємств перетворилося на бутафорію
Наглядові ради в енергетиці – революція чи імітація? Що змінилося після «Міндічгейту» Кадри
9 березня, 13:55
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
Дрони Ірану вдарили по об’єктах Qatar Energy
Катар заявив про атаку іранських дронів на енергооб’єкти
2 березня, 14:26
Куба вже тривалий час стикається з енергетичною кризою через зношену інфраструктуру, нестачу палива та скорочення постачання нафти
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі
5 березня, 02:20
Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
16 березня, 06:38
Закупівлю обладнання здійснює АТ «Фонд декарбонізації України»
Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати
Сьогодні, 16:41

Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
Судді ВАКС попросили Зеленського вирішити проблему з приміщеннями
22-річний Герой України пояснив, чому не може скористатися контрактом «18-24»
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
