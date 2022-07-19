Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе, – прогноз астролога

Астрологи прогнозують, що Україна поверне собі Херсон ще до осені

Найближчим часом Україну очікує переломний момент у війні

Астрологи прогнозують пік війни вже восени. Саме тоді для російських окупантів в Україні почнеться справжня «м'ясорубка». Про це розповів астролог Влад Росс, передає «Уніан».

«З вересня для окупантів почнеться повна «м'ясорубка». Збройні сили України почнуть в мотлох перетворювати російську армію. Вже до осені ми зможемо повернути Херсон, почнемо відвойовувати Луганську і Донецьку області. Почнемо відвойовувати і Запорізьку область», – сказав Росс.

Він додав, що вже до листопада ЗСУ поженуть загарбників до їх адміністративних кордонів. За словами експерта, незабаром на нас чекає переломний момент у війні. Він відбудеться при сходженні Марса (планета війни) і Урана, коли буде чіткий переворот подій.

«Зараз буде відбуватися неймовірна, страхітлива ситуація, а ось в серпні буде перелом у війні з Росією. Ми підемо в наступ по всіх фронтах», – додав астролог.

Варто зауважити, що колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни.

Також за повідомленням американського інституту вивчення війни, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «воєнні рейки».

У британській розвідці вважають, що законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.