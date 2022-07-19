  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе, – прогноз астролога
рус
    Суспільство

    Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе, – прогноз астролога

    Астрологи прогнозують, що Україна поверне собі Херсон ще до осені - Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе, – прогноз астролога
    Астрологи прогнозують, що Україна поверне собі Херсон ще до осені
    фото із відкритих джерел

    Найближчим часом Україну очікує переломний момент у війні

    Астрологи прогнозують пік війни вже восени. Саме тоді для російських окупантів в Україні почнеться справжня «м'ясорубка». Про це розповів астролог Влад Росс, передає «Уніан».

    «З вересня для окупантів почнеться повна «м'ясорубка». Збройні сили України почнуть в мотлох перетворювати російську армію. Вже до осені ми зможемо повернути Херсон, почнемо відвойовувати Луганську і Донецьку області. Почнемо відвойовувати і Запорізьку область», – сказав Росс.

    Він додав, що вже до листопада ЗСУ поженуть загарбників до їх адміністративних кордонів. За словами експерта, незабаром на нас чекає переломний момент у війні. Він відбудеться при сходженні Марса (планета війни) і Урана, коли буде чіткий переворот подій.

    «Зараз буде відбуватися неймовірна, страхітлива ситуація, а ось в серпні буде перелом у війні з Росією. Ми підемо в наступ по всіх фронтах», – додав астролог.

    Варто зауважити, що колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни.

    Також за повідомленням американського інституту вивчення війни, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

    Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «воєнні рейки».

    У британській розвідці вважають, що законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

    Читайте також: Що буде Перемогою України? Варто вже зараз це розуміти
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе, – прогноз астролога