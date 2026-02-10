10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 лютого у світі відзначають Всесвітній день зернобобових. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Харлампія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день зернобобових

Це свято було встановлене ООН для підкреслення важливості бобових (квасолі, сочевиці, гороху) як стійкого джерела поживних речовин та їхньої ролі в екологічному сільському господарстві. Для України, як аграрної держави, це важливий аспект експортного потенціалу.

День безпечного Інтернету

Щорічно світ відзначає День безпечного інтернету (Safer Internet Day). Дата проведення події змінюється щорічно та визначається організатором на сайті події: www.saferinternetday.org. Зазвичай подію проводять у другий вівторок лютого. Ініціаторами створення такої події виступили європейські організації Insafe та European SchoolNet у 2004 році. В Україні почали відзначати лише з 2009 року завдяки компанії Майкрософт.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Харлампія

10 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Харлампія, єпископа Магнізійського. Він вважається одним із найбільш стійких мучеників у християнській історії. Харлампій проповідував віру в часи правління імператора Септимія Севера, коли йому було вже 113 років.

За свою віру старець був підданий неймовірним тортурам, проте його рани чудесним чином заживали. Мужність Харлампія була настільки вражаючою, що навіть його кати та донька імператора Галина навернулися до християнства. Перед смертю святий молив Бога, щоб у тій місцевості, де спочиватимуть його мощі, ніколи не було голоду та хвороб. Святого Харлампія вважають покровителем врожаю, домашніх тварин та захисником від епідемій.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Морозна погода 10 лютого – березень буде дуже теплим;

Якщо на небі не видно зірок – варто чекати на тривалий снігопад;

Іній на деревах – літо буде дощовим та вологим;

Сніг лежить на дахах товстим шаром – до багатого врожаю зернових.

У народі казали: «Прийшов Харлампій – весна на поріг заглядає».

Вважалося, що від цього дня холоди поступово починають відступати.

Історичні події

1258 – монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця.

1635 – засновано Французьку Академію – провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури.

1789 – закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині.

1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.

1919 – через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку.

1940 – у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на «бандерівців» та «мельниківців».

1942 – вручено перший «золотий диск» (від компанії грамзапису «Віктор» Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo).

1947 – у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

1957 – стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1962 – полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1992 – на екрани США вийшов фільм «Основний інстинкт».

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.

1995 – під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

1996 – суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Аркадій, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Петро, Семен.