Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 10 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 лютого у світі відзначають Всесвітній день зернобобових. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Харлампія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день зернобобових

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлене ООН для підкреслення важливості бобових (квасолі, сочевиці, гороху) як стійкого джерела поживних речовин та їхньої ролі в екологічному сільському господарстві. Для України, як аграрної держави, це важливий аспект експортного потенціалу.

День безпечного Інтернету

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно світ відзначає День безпечного інтернету (Safer Internet Day). Дата проведення події змінюється щорічно та визначається організатором на сайті події: www.saferinternetday.org. Зазвичай подію проводять у другий вівторок лютого. Ініціаторами створення такої події виступили європейські організації Insafe та European SchoolNet у 2004 році. В Україні почали відзначати лише з 2009 року завдяки компанії Майкрософт.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Харлампія

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

10 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Харлампія, єпископа Магнізійського. Він вважається одним із найбільш стійких мучеників у християнській історії. Харлампій проповідував віру в часи правління імператора Септимія Севера, коли йому було вже 113 років.

За свою віру старець був підданий неймовірним тортурам, проте його рани чудесним чином заживали. Мужність Харлампія була настільки вражаючою, що навіть його кати та донька імператора Галина навернулися до християнства. Перед смертю святий молив Бога, щоб у тій місцевості, де спочиватимуть його мощі, ніколи не було голоду та хвороб. Святого Харлампія вважають покровителем врожаю, домашніх тварин та захисником від епідемій.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Морозна погода 10 лютого – березень буде дуже теплим;
  • Якщо на небі не видно зірок – варто чекати на тривалий снігопад;
  • Іній на деревах – літо буде дощовим та вологим;
  • Сніг лежить на дахах товстим шаром – до багатого врожаю зернових.
  • У народі казали: «Прийшов Харлампій – весна на поріг заглядає».

Вважалося, що від цього дня холоди поступово починають відступати.

Історичні події

  • 1258 – монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця.
  • 1635 – засновано Французьку Академію – провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури.
  • 1789 – закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині.
  • 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
  • 1919 – через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку.
  • 1940 – у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на «бандерівців» та «мельниківців».
  • 1942 – вручено перший «золотий диск» (від компанії грамзапису «Віктор» Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo).
  • 1947 – у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
  • 1957 – стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
  • 1962 – полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
  • 1992 – на екрани США вийшов фільм «Основний інстинкт».
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.
  • 1995 – під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.
  • 1996 – суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Аркадій, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Петро, Семен.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – День бабака
День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
1 лютого, 21:21
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 сiчня, 00:00
Російська розвідка назвала Вселенського патріарха «антихристом»
Російська розвідка назвала Вселенського патріарха «антихристом»
13 сiчня, 05:09
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 сiчня, 00:00
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни
31 сiчня, 21:00
Релігійні свята у лютому 2026 року
Церковний календар на лютий 2026 року: Стрітення Господнє та початок Великого посту
29 сiчня, 21:30
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
27 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
6 лютого, 22:00
14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
8 лютого, 07:53

Суспільство

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Президент підписав закон про соціальні гарантії для іноземців у ЗСУ
Президент підписав закон про соціальні гарантії для іноземців у ЗСУ
Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла: енергетики звернулись до мешканців по допомогу
Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла: енергетики звернулись до мешканців по допомогу
На Львівщині школярка прогуляла 77 уроків: суд оштрафував її матір
На Львівщині школярка прогуляла 77 уроків: суд оштрафував її матір

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua