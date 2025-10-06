Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)

На місце події стягнули понад вісім пожежних розрахунків для локалізації пожежі

Увечері, 6 жовтня, у Росії в Тюмені мешканці повідомили про вибух і загоряння в районі Антипінського нафтопереробного заводу. Очевидці в соціальних мережах описують, як у бік об'єкта попрямували пожежні машини і «швидкі», а в небі над промисловою зоною піднявся стовп диму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, на місце події стягнули понад вісім пожежних розрахунків для локалізації пожежі.

Водночас пресслужба уряду регіону повідомила, що нібито три безпілотники було знешкоджено на території підприємства в Тюмені. «Три БпЛА виявлені та знешкоджені на території підприємства в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників, постраждалих немає. Пресслужба додала, що в результаті події вибухів і загорання не було допущено.

До слова, нафтопереробний завод у Кіриші, один з найбільших у Росії, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Відновлення роботи установки займе близько місяця. Зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів.