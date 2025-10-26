Головна Країна Події в Україні
Скільки чоловіків Україна мобілізує щомісяця: нардеп назвав цифру

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Щомісяця 30 тисяч українців стають до лав ЗСУ
Різких змін у кількості мобілізованих немає – усе йде за планом, як передбачено відповідним законодавством

Щомісяця на військову службу за мобілізацією і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України. Як інформує «Главком», про це нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив «24 канал».

За словами Веніславського, наразі у Верховній Раді якихось законодавчих пропозицій чи запитів від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони з приводу удосконалення мобілізації, немає.

«Тобто всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили», – заявив Веніславський.

Нардеп запевнив, що різких змін у кількості мобілізованих немає – усе йде за планом, як передбачено відповідним законодавством.

Нагадаємо, студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. 

Також військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що важливо відкрито обговорювати питання обліку жінок у резерві та не плутати добровільну службу з примусовим призовом. За його словами, у багатьох країнах жінки служать у збройних силах – Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни – і це не сприймається як трагедія.

