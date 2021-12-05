Папа Римський вибачився перед православними

Папа Римський у Греції закликав православних допомагати один одному

Папа Римський Франциск вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені багатьма католиками. Про це він заявив під час зустрічі з предстоятелем Елладської православної церкви Ієронімом II під час візиту до Греції, передає Vatican News.

Папа Римський згадав про коріння, яке об'єднує католиків і православних, та про розходження, які настали з часом.

«Вони приховані під землею і нерідко забуті, але вони є, і на них все тримається. Що ж це за загальне коріння, що пройшло крізь століття? Це коріння апостольське. На жаль, з часом вони стали рости далеко один від одного. Нас отруїли мирські отрути, бур'яни підозрілості збільшили відстань між нами, і ми перестали вирощувати причетність. З соромом визнаю – стосовно католицької церкви, – що дії та рішення, які трохи або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом і з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку та влади, послабили спілкування. Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити вибачення у Бога і братів за помилки, здійснені багатьма католиками», – сказав Франциск.

«Давайте не побоюватися один одного, а допомагати один одному поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом і повністю шануючи свободу іншого», – звернувся Папа Римський до православних.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні», – сказав глава УГКЦ.

«Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.