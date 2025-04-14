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Чи може бути стіна несучою? Мовознавиця пояснила, як правильно вживати відомий будівельний термін

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Чи може бути стіна несучою? Мовознавиця пояснила, як правильно вживати відомий будівельний термін
У людей виникають непорозуміння зі словосполученням «несуча стіна»
колаж: glavcom.ua

Поняття «несуча стіна» вживається в будівельному держстандарті: ДСТУ Б В.2.6-207:2015

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно вживати будівельний термін «несуча стіна» 

У людей виникають непорозуміння зі словосполученням «несуча стіна» через те, що «несучий» – це активний дієприкметник із суфіксом -уч-, яких деякі філологи радять уникати.

«Поняття «несуча стіна» вживається в будівельному держстандарті: ДСТУ Б В.2.6-207:2015. Але часто «несучий» замінюють чим завгодно: «несний», «тримальний», «опорний», – розповідає Ольга Васильєва.

Також вона додає, що «несучий» – це не активний дієприкметник, а звичайний прикметник як, до прикладу, «блискучий», «пекучий», «пахучий», «балакучий», «гавкучий», «живучий» тощо. Тому цього прикметника не варто уникати, натомість слова з -аюч- і -уюч- вживають обмежено.

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний». Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця.

До слова «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

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Теги: філологія українська мова мовознавець

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