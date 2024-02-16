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Законопроєкт про мобілізацію. Нардеп розповів, скільки надійшло правок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію. Нардеп розповів, скільки надійшло правок
Депутати під час розгляду документа можуть об'єднати правки за напрямами, аби зменшити кількість часу на розгляд
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, до 21 лютого загальна кількість правок до законопроєкту може перевищити позначку у три тисячі

Народні депутати вже подали кілька сотень правок до урядового законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Новини. Live».

За словами нардепа, станом на вечір 15 лютого у парламенті зареєстрували 800 правок.

Разом з тим, Федієнко прогнозує, що до 21 лютого загальна кількість правок до законопроєкту перевищить 3 тис.

Нардеп також не виключив, що депутати під час розгляду документа можуть об'єднати правки за напрямами, щоб зменшити їхню загальну кількість.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: мобілізація Верховна Рада депутат законопроєкт

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