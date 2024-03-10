Чи передають дані до ТЦК після реєстрації шлюбу: роз'яснення юриста

Військовозобов’язані повинні у семиденний строк повідомляти до ТЦК дані про зміну своїх персональних даних

Після реєстрації шлюбу дані про військовозобов’язаного мають передати до ТЦК, але це не означає, що його відразу ж мобілізують. Про це у коментарі «РБК-Україна» розповіла юристка компанії «Приходько та Партнери» Діана Тернова.

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За словами юристки, після подачі заяви щодо реєстрації шлюбу варто заповнити відповідні графи для надання інформації.

«Така заява міститиме відомості щодо відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи», – пояснила вона.

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Тернова додала, що ця процедура не означає, що відразу ж після передачі даних до ТЦК чоловіка мобілізують. Натомість це може означати, що чоловіку треба буде поновити у ТЦК свої облікові дані.

«Після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних», – зазначила вона.

Юристка також розповіла, що суди даних про військовозобов'язаних при розгляді цивільних справ (розірвання шлюбу, стягнення аліментів та інші) у ТЦК не подають. Також вони цього не роблять і після розгляду судових справ, коли суд виніс те чи інше рішення.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

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До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.