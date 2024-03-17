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Росіяни скаржаться на обстріл села у Бєлгородській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни скаржаться на обстріл села у Бєлгородській області
Бєлгородська область перебуває під обстрілами
фото з відкритих джерел

Вісім осіб у Октябрському стали жертвами «відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ

 

Селище Октябрське в Бєлгородській області постраждало через обстріли. За повідомленням владників, вісім осіб стали жертвами «відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ».

Так, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у 15-річного хлопця осколкове поранення колінного суглоба, у чоловіка – непроникне осколкове поранення грудної клітини, у жінки – осколкові поранення правої гомілки, ще у однієї – осколкове поранення голови. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення спини та руки. Троє чоловіків самозвернулися до районної лікарні: у одного – осколкові поранення голови та проникаюче поранення живота, а також верхніх та нижніх кінцівок, ще у двох постраждалих осколкові поранення нижніх кінцівок.

Що ж до руйнувань у Октябрському, то у кількох квартирах двох багатоповерхівок вибиті вікна, посічені дахи та паркани у чотирьох приватних домоволодіннях та одній господарській споруді. Також пошкоджено чотири автомобілі та один автобус.

Нагадаємо, жителі Бєлгородської області, де триває спільний рейд легіону «Свобода России», «Російського добровольчого корпусу» і «Сибірського батальйону», намагаються виїхати із прикордонних територій. 

Раніше російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Як повідомлялся, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: обстріл чоловік автобус поранення

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