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Великдень-2024: чи вплине зміна календаря на дату святкування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Великдень-2024: чи вплине зміна календаря на дату святкування
фото з відкритих джерел

Православні християни в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня

Великдень є одним з важливих релігійних свят для багатьох вірян. Це перехідне свято, тому його дата річною змінюється.

У цьому році в Україні Великдень буде відзначатися 5 травня, тоді як католики святкують його 31 березня. Тобто різниця становитиме понад місяць.

Перехід на новоюліанський календар не вплинув на дату святкування Великодня, оскільки православні християни вираховують дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж католики.

Для обчислення дати Великодня католики та православні християни використовують різну Пасхалію. Тому за юліанським і новоюліанським календарем Великдень може припадати на період від 4 квітня до 8 травня. Тобто православна церква для розрахунку використовує дату весняного рівнодення, тому православний Великдень не може прийти раніше 4 квітня.

Традиції святкування

У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають вірянам для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

Коли починається Великий піст-2024

Перед Великоднем віряни щорічно дотримуються тривалого й доволі суворого посту. Це допомагає духовно та тілесно очиститися, щоб відсвяткувати велике свято без гріха. Цей піст називається Великим і триває 50 днів.

Тому 2024 року він розпочнеться 18 березня і закінчиться 4 травня, напередодні самого Великодня. Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот.

У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

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Теги: церква свята православна церква календар

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