«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні

Директорка Київського обласного центру соціальних служб розповіла, що бувають випадки, коли сім’ї продумують схеми, за якими фактично діти можуть залишитися без належного виховання

Наталія Ібрагімова: якщо я буду бачити, що дитина потрібна лише для уникнення від мобілізації, то позитивної відповіді чекати не варто

Причиною відмови при усиновленні дитини є ухилення від мобілізації, домашнє насильство та невизначеність партнерів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

«Так, був випадок, коли відмовили молодій парі, тому що бажання усиновити було у хлопця, а його дружина ще хотіла «букетно-конфетного роману», і діти у її плани не входили. Ще одній родині відмовили через те, що вона належала до релігійної конфесії, де звичною справою є покарання дитини через побиття лозиною», – зазначає чиновниця.

Проте вона розповідає, що такі люди через рік можуть подати свою кандидатуру знову.

Крім того, фахівчиня розповідає про те, що бувають випадки, коли сім’ї продумують схеми, за якими фактично діти можуть залишитися без належного виховання, але документи вказуватимуть про наявність опікунів чи піклувальників:

«У мене є приклад однієї бабусі, в якої під опікою онук. Є двоюрідний брат цього онука, який може бути мобілізований на війну. І от родина вигадала таку схему: брат пише заяву, що буде опікуном. Але є нюанс – він живе за 150 км від того хлопчика. Ми чудово розуміємо, що дитина мешкатиме у цієї ж бабусі, а опікун – в Києві, і тільки ховатиметься від мобілізації за цим начебто опікунством. Служба у справах дітей і я особисто зробимо все, аби не передати дитину під опіку цього молодика, але не прийняти документи і не провести з ним навчання я не маю права», – розповідає директорка.

Нагадуємо, після прийняття закону про посилення мобілізації було внесено деякі зміни щодо права на відстрочку для багатодітних батьків. Зокрема, відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад.

Згодом стало відомо, що за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.

Опісля Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами.