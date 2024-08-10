Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні
Директорка Київського обласного центру соціальних служб розповіла, що бувають випадки, коли сім’ї продумують схеми, за якими фактично діти можуть залишитися без належного виховання
фото з відкритих джерел

Наталія Ібрагімова: якщо я буду бачити, що дитина потрібна лише для уникнення від мобілізації, то позитивної відповіді чекати не варто

Причиною відмови при усиновленні дитини є ухилення від мобілізації, домашнє насильство та невизначеність партнерів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

«Так, був випадок, коли відмовили молодій парі, тому що бажання усиновити було у хлопця, а його дружина ще хотіла «букетно-конфетного роману», і діти у її плани не входили. Ще одній родині відмовили через те, що вона належала до релігійної конфесії, де звичною справою є покарання дитини через побиття лозиною», – зазначає чиновниця.

Проте вона розповідає, що такі люди через рік можуть подати свою кандидатуру знову.

Крім того, фахівчиня розповідає про те, що бувають випадки, коли сім’ї продумують схеми, за якими фактично діти можуть залишитися без належного виховання, але документи вказуватимуть про наявність опікунів чи піклувальників:

«У мене є приклад однієї бабусі, в якої під опікою онук. Є двоюрідний брат цього онука, який може бути мобілізований на війну. І от родина вигадала таку схему: брат пише заяву, що буде опікуном. Але є нюанс – він  живе за 150 км від того хлопчика. Ми чудово розуміємо, що дитина мешкатиме у цієї ж бабусі, а опікун – в Києві, і тільки ховатиметься від мобілізації за цим начебто опікунством. Служба у справах дітей і я особисто зробимо все, аби не передати дитину під опіку цього молодика, але не прийняти документи і не провести з ним навчання я не маю права», – розповідає директорка.

Нагадуємо, після прийняття закону про посилення мобілізації було внесено деякі зміни щодо права на відстрочку для багатодітних батьків. Зокрема, відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад. 

Згодом стало відомо, що за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.

Опісля Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами.

Читайте також:

Теги: війна опіка українці мобілізація Україна батьки діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська проблема в тому, що у нас відсутні як комунікація влади до суспільства, так і дискусії всередині суспільства, що вважати перемогою»
Що далі, то мирних планів буде більше
21 липня, 14:23
Навіщо рухати систему, яка подобається кожному її члену?
Бухгалтерія ООН. Скільки отримують генсек та його співробітники в Україні Ринок праці
8 серпня, 15:03
У Глухівській громаді 27 липня зафіксовано 12 вибухів
Обстріл Сумщини: 13 поранених, підліток помер у лікарні (оновлено)
27 липня, 15:13
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
28 липня, 17:31
Пономарьов отримав численні осколкові поранення
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
1 серпня, 12:50
Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК
Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК
1 серпня, 20:50
Держава визначилася з переможцем будівництва І черги Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Ним став новостворений консорціум «Білдінг Юа»
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
5 серпня, 10:31
Українські лікарі не можуть влаштуватись на роботу у Німеччині
Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle
5 серпня, 08:56
Павло Яновський загинув 3 квітня під час виконання бойового завдання
Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Сьогодні, 09:00

Суспільство

«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні
«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні
Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
Голова Донецької ОВА відреагував на скандальне відео з клумбами поруч з лінією фронту
Голова Донецької ОВА відреагував на скандальне відео з клумбами поруч з лінією фронту
Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч
Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
13K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua