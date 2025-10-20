Головна Світ Політика
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Трамп просив російського диктатора припинити атаки на цивільних в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти Росію у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще можуть перемогти», – сказав Трамп.

Зокрема, американський лідер додав, що просив російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на цивільних в Україні. Це сталося під час телефонної розмови Трампа та диктатора минулого тижня.

«Як ви знаєте, більшість людей, які гинуть, – це солдати... Від п'яти до семи тисяч на тиждень. Ви можете в це повірити? Я дивлюся на це і кажу, що це досить дивовижно. Але крім цього, є атаки на Київ та деякі інші місця, і це людські життя. Але велика кількість людських життів – це солдати, які гинуть на полі бою. Десь від п'яти до семи тисяч, іноді більше, щотижня. Це навіть неймовірно. Це кровопролиття», – зазначив Трамп.

Також президент США підкреслив, що український лідер Володимир «Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це трохи ускладнює ситуацію».

Як повідомлялося, Володимир Путін ефективно впливає на президента США Дональда Трампа, адже останній постійно змінює свою риторику й не вводить санкції проти РФ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Раніше Дональд Трамп зробив заяву та спростував інформацію про те що він нібито пропонував Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. Президент США стверджує що він ніколи це не обговорював із Зеленським.

