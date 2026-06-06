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Зірвали бойове чергування антидронового екіпажу. Двоє військових отримали солідні штрафи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Зірвали бойове чергування антидронового екіпажу. Двоє військових отримали солідні штрафи
Бійці порушили статут Збройних сил України
фото: depositphotos.com

Військовослужбовці вживали спритне під час цілодобового чергування

У Хмельницькій області двоє військовослужбовців, які входили до складу екіпажу безпілотного авіаційного комплексу, отримали штраф 17 тис. грн кожен за порушення правил несення бойового чергування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У суді доведено, що протягом 20 травня солдат і молодший сержант, перебуваючи на службі з несення цілодобового бойового чергування з відбиття повітряних засобів ураження противника (БПЛА), порушили дисциплінарний статут і статут внутрішньої служби Збройних сил України. Своїми діями військові паралізували боєздатність екіпажу зі збиття ворожих дронів та зірвали бойове завдання з прикриття особливо важливих державних та військових об’єктів.

У судове засідання військові не з’явилися. Однак направили до суду заяви, в якій зазначили: повністю визнають вину, щиро розкаюються у вчиненому та взяли зобов’язання у подальшому дотримуватись вимог статуту ЗСУ.

У постанові суду наголошується, що провина військовослужбовців підтверджується копією акту огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціального технічного засобу. Зокрема, рівень алкоголю в крові склав 1,55% проміле і 1,67% проміле.

Окрім штрафу, порушники заплатить 665,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», на Хмельниччині суд покарав штрафом на 17 тис. грн старшого солдата групи оповіщення за перевищення службових повноважень. 

Крім того, у  Києві суд оштрафував директорку ТОВ «Ок «Скай Сервіс Плюс» (організація спеціалізується на управлінні нерухомим майном) на 799 тис. грн за «відмазування» від мобілізації.

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Теги: Хмельниччина війна штраф військові дрон

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