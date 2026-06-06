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Загинув від удару дрона на Харківщині. Згадаймо Костянтина Дрокіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув від удару дрона на Харківщині. Згадаймо Костянтина Дрокіна
Воїнові назавжди 50 років
колаж: glavcom.ua

Псевдо Смєлий воїну дали побратими – за те, що ніколи не боявся і не відмовлявся від бойових завдань 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Дрокіна.

Солдат Костянтин Дрокін на псевдо Смєлий поліг 15 липня 2025 року поблизу села Малі Проходи Харківської області. Коли був на бойовому завданні, зазнав смертельного поранення внаслідок удару ворожого дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу па'яті «Меморіал».

Костянтин народився 2 січня 1975 року в Харкові. Навчався в рідному місті, де опанував фах спеціаліста з медичного обладнання та зв’язківця. Працював у компанії «Гранд Фасад». Займався проєктуванням, монтажем металопластикових вікон і підбором фурнітури. Мав золоті руки й умів полагодити майже все. Часто допомагав друзям і знайомим.

Під час повномасштабної війни долучився до лав Збройних сил України. Служив у роті вогневої підтримки кулеметного взводу 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Псевдо Смєлий йому дали побратими – за те, що ніколи не боявся і не відмовлявся від бойових завдань, навіть коли було складно через вік і стан здоров’я.

«Батько був веселим і ще зі школи мав друзів, з якими спілкувався. Багато людей сумують за ним. Дуже любив котів і мав свого, як він казав, найліпшого пухнастого друга. Ми не можемо повірити, що його немає з нами – дуже хочеться ще раз поговорити з ним. Для нас він залишиться Героєм назавжди», – написала донька Анна.

Солдат Костянтин Дрокін на псевдо Смєлий поліг 15 липня 2025 року на Харківщині
Солдат Костянтин Дрокін на псевдо Смєлий поліг 15 липня 2025 року на Харківщині
фото: memorial.ua

Костянтина Дрокіна нагородили медалями «Захиснику Вітчизни» та «Учасник бойових дій».

Поховали воїна на Алеї Слави у Харкові. У нього залишилися мати, дружина і донька.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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