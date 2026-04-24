Головна Світ Соціум
search button user button menu button

40 років після Чорнобиля. ООН скликає спецзасідання

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ООН скликає спецзасідання до річниці Чорнобильської катастрофи
фото: UN

У центрі уваги – наслідки аварії та нові ядерні ризики через війну в Україні

Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання 24 квітня, присвячене сороковим роковинам Чорнобильської катастрофи. Захід відбудеться в межах обговорення питання про посилення міжнародної співпраці у подоланні наслідків аварії. Про це повідомляє «Главком».

Засідання проходитиме в рамках пункту порядку денного, присвяченого зміцненню міжнародного співробітництва та координації зусиль, спрямованих на вивчення, пом’якшення та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Учасники планують зосередитися на аналізі накопиченого досвіду, а також на визначенні подальших кроків, які дозволять більш ефективно реагувати на довгострокові виклики, пов’язані з наслідками аварії.

Очікується, що під час засідання обговорюватимуться як гуманітарні, так і екологічні аспекти, зокрема питання впливу катастрофи на здоров’я населення, стан довкілля та соціально-економічний розвиток постраждалих регіонів. Окремий акцент можуть зробити на необхідності посилення міжнародної підтримки програм відновлення та досліджень у сфері ядерної безпеки.

Водночас значну увагу планують приділити сучасним викликам, які постали перед системою глобальної безпеки на тлі війни Росії проти України. Зокрема, йтиметься про ризики для ядерної інфраструктури, що виникли через бойові дії та окупацію Запорізької атомної електростанції, яка залишається найбільшим атомним об’єктом у Європі.

Дискусія також може торкнутися питань запобігання подібним катастрофам у майбутньому, підвищення рівня міжнародної координації у сфері реагування на надзвичайні ситуації та посилення контролю за дотриманням стандартів ядерної безпеки.

Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом і, як очікується, збере представників держав-членів ООН, міжнародних організацій та експертного середовища.

Місто-супутник ЧАЕС Прип’ять, розташоване за кілька кілометрів від станції, до аварії було одним із наймолодших у СРСР – на момент вибуху йому було лише 16 років. Його будували спеціально для енергетиків, і воно швидко розвивалося: у місті проживали близько 50 тисяч людей, середній вік яких становив 26 років, а кожен п’ятий мешканець був дитиною.

У Прип’яті працювали школи, дитячі садки, кінотеатр, басейн і великий торговий центр. Після катастрофи 1986 року місто було повністю евакуйоване і згодом перетворилося на символ трагедії – сьогодні це напівзруйнована територія в зоні відчуження, яка водночас стала об’єктом інтересу туристів і дослідників. Додаткову увагу до Чорнобиля привернув і серіал HBO, після якого кількість відвідувачів зони значно зросла.

Вибух на ЧАЕС кардинально змінив життя сотень тисяч людей, зокрема ліквідаторів і працівників станції. Багато з них зазнали серйозного впливу радіації, що позначилося на їхньому здоров’ї та подальшій долі.

Інженер четвертого енергоблоку Олексій Бреус, який працював у день аварії, отримав дозу опромінення, що в десятки разів перевищувала норму, і був змушений залишити професію. За його словами, з роками коло колег звузилося: частина з них померла, інші мають важкі захворювання. Попри це, тема Чорнобиля залишається актуальною як для колишніх працівників станції, так і для міжнародної спільноти, адже наслідки катастрофи відчуваються й сьогодні.

Теги: ООН Чорнобильська АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua