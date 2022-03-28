  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Так не роблять із тваринами – Зеленський шокований ставленням росіян до загиблих (відео)

    Так не роблять із тваринами – Зеленський шокований ставленням росіян до загиблих (відео)
    фото: скріншот відео

    Зеленський: «Страшно, що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді до чужих»

    Росія не хоче показувати, що відбувається з трупами їхніх солдат в Україні. Україна намагається передати тіла окупантів російській стороні, а вони не хочуть забирати, натомість пропонують якісь мішки для сміття. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з російськими журналістами.

    На думку Зеленського, такого ставлення у нормальних людей немає навіть, коли помирає собака або кішка.

    Зеленський зазначив, що хоча українці ненавидять російських солдатів, які приїхали сюди воювати, вони не є худобою, а тому дивно, що РФ не хоче забирати тіла.

    «Ми не хочемо тримати трупи, хочемо, щоб вони поїхали. Вони ( РФ- ред.) пропонували нам якісь мішки… Навіть, коли кіт чи собака помирають, то так люди не чинять. Це пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, особливо батьки цих дітей. Це ж не скот, а люди. Страшно, що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді до чужих?!», – зазначив Зеленський.

    Президент назвав те, що відбувається, диким і вважає, що все закінчиться погано.

    Як раніше повідомив Генштаб ЗСУ, лікарні Луганщини забиті трупами окупантів.

    Нагадаємо, Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Так не роблять із тваринами – Зеленський шокований ставленням росіян до загиблих (відео)