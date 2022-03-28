Так не роблять із тваринами – Зеленський шокований ставленням росіян до загиблих (відео)

Зеленський: «Страшно, що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді до чужих»

Росія не хоче показувати, що відбувається з трупами їхніх солдат в Україні. Україна намагається передати тіла окупантів російській стороні, а вони не хочуть забирати, натомість пропонують якісь мішки для сміття. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з російськими журналістами.

На думку Зеленського, такого ставлення у нормальних людей немає навіть, коли помирає собака або кішка.

Зеленський зазначив, що хоча українці ненавидять російських солдатів, які приїхали сюди воювати, вони не є худобою, а тому дивно, що РФ не хоче забирати тіла.

«Ми не хочемо тримати трупи, хочемо, щоб вони поїхали. Вони ( РФ- ред.) пропонували нам якісь мішки… Навіть, коли кіт чи собака помирають, то так люди не чинять. Це пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, особливо батьки цих дітей. Це ж не скот, а люди. Страшно, що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді до чужих?!», – зазначив Зеленський.

Президент назвав те, що відбувається, диким і вважає, що все закінчиться погано.

Як раніше повідомив Генштаб ЗСУ, лікарні Луганщини забиті трупами окупантів.

Нагадаємо, Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека.