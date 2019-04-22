Стало відомо, коли оголосять результати виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук Фото: rbc.ua

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що результати виборів можуть оголосити до 30 квітня

Оголошення результату президентських виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж через 10 днів. Про це під час брифінгу заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає «Прямий».

Сліпачук повідомила, що результати виборів можуть оголосити до 30 квітня.

«Є норма закону, відповідно до якої не пізніше ніж за 10 днів ми маємо визначити результат. Ця цифра (відсоток підрахованих бюлетенів, - ред.) - це оперативні дані ІАС виборів. Остаточний підрахунок голосів здійснюється лише на підставі протоколів. Ми будемо максимально оперативно це робити», - розповіла Сліпачук.

За її словами, швидкість остаточного підрахунку голосів залежатиме від відсутності технічних помилок та необхідності уточнення протоколів. Також ЦВК має запевнитись, що у судах немає не розглянутих судових проваджень

«Тільки після цього ми зможемо зробити кінцевий підрахунок. В тому числі - запевнившись, що на момент його здійснення немає судових проваджень, які б могли вплинути на результат», - додала вона.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Читайте також: