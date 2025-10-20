Головна Світ Політика
Трампа було евакуйовано з Флориди через ймовірність замаху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трампа було евакуйовано з Флориди через ймовірність замаху
На Трампа могли здійснити черговий замах
фото: Reuters

Секретна служба США виявила підозрілий мисливський стенд недалеко від міжнародного аеропорту Палм-Біч

Президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Fox News.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

Раніше повідомлялося, що в США виявили мисливську вежу з видом на зону приземлення літака Трампа. Згідно з даними, отриманими від джерела Fox News у правоохоронних органах, мисливська конструкція, мабуть, була встановлена ще ​​кілька місяців тому.

Наразі ФБР веде розслідування, заявив представник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі. «Секретна служба США тісно співпрацює з ФБР та нашими партнерами з правоохоронних органів в окрузі Палм-Біч. Під час попередньої підготовки до прибуття в Палм-Біч, яка включала використання технологій і комплексний фізичний огляд, наші команди визначили підозріли об'єкти поряд з міжнародним аеропортом Палм-Біч», – сказав Гульєльмі.

За його словами, стенд пустував і поряд теж нікого не було.

У п'ятницю Трамп вирушив до Флориди і провів вихідні у Вест-Палм-Біч, де часто зупиняється на своєму курорті Мар-а-Лаго, щоб пограти в гольф.

Торік на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп стверджує, що не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Очільник Сполучених Штатів закликав сторони зупинити бойові дії по лінії фронту. 

Теги: США гольф президент Дональд Трамп

