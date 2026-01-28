Дейнеко звільнився з військової служби? Держприкордонслужба зробила заяву

«Станом на зараз інформація щодо звільнення з військової служби Сергія Дейнеки не відповідає дійсності»

Держприкордонслужба спростувала інформацію про те, що ексочільник відомства Сергій Дейнеко нібито звільнився з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Станом на зараз інформація щодо звільнення з військової служби Сергія Дейнеки не відповідає дійсності. Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України», – сказав речник.

Раніше журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах розповсюдив інформацію, що ексолову ДПСУ Сергія Дейнека нібито визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та звільнили після висновку військово-лікарської комісії. Відповідний наказ нібито було видано 27 січня.

Нагадаємо, 4 січня колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку було призначено радником міністра внутрішніх справ України.

До слова, 22 січня повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека. Слідчі дії, за даними «УП», проводилися в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.