23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 лютого 2026 року: початок Великого посту, день пам'яті святих та історичні події

23 лютого у світі відзначають Всесвітній день взаєморозуміння та миру. За церковним календарем християни вшановують пам'ять святого священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день взаєморозуміння та миру

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. У цей день 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

День дизельного двигуна

Саме цього дня німецький винахідник Рудольф Дізель отримав патент на двигун. Сталося це 1893 року. Але сам двигун вперше було виготовлено 1897 року. Дизельний двигун працює на нафтовому паливі за принципом внутрішнього згорання. Він вважається одним з економічних. Але для екології дизельні двигуни більш небезпечні, ніж бензинові.

День гри у теніс

23 лютого щороку відзначається спортивне свято – День гри в теніс. Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати у теніс можна як у парі, так і один проти одного.

Тенісна гра виникла у далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився у 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

Релігійні свята та їхня історія

Початок Великого посту

Сьогодні – перший день Великого посту, який у народі називають Чистим понеділком. Це час для «потужної» внутрішньої переміни. Традиційно цей день розпочинають із повного стримання в їжі та ретельного прибирання оселі, що символізує очищення життя від усього зайвого.

Для українців у 2026 році піст стає періодом «потужної» молитви за справедливий мир та підтримку наших воїнів. Це час, коли фізичні обмеження допомагають зосередитися на головних цінностях – людяності, милосерді та незламності духу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Полікарпа «потужний» мороз – весна буде пізньою, але дуже дружною;

горобці будують гнізда – через тиждень чекайте на справжнє потепління;

сороки літають близько до осель – до хуртовини чи сильного вітру;

туман цього дня обіцяє дощове і прохолодне літо.

Історичні події

1455 – традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.

1778 – Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.

1821 – Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.

1854 – південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.

1863 – британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

1874 – британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

1886 – американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.

1893 – німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун.

1918 – щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера.

1918 – Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.

1922 – у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.

1934 – Леопольд III стає королем Бельгії.

1941 – Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.

1944 – розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС.

1945 – над Іодзімою піднято американський прапор.

1993 – Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.

2010 – невідомі злочинці залили більше 2,5 млн літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.

2014 – Президент України Віктор Янукович втік до Росії.

2017 – Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Антон, Дем'ян, Іван, Михайло, Мойсей, Полікарп.