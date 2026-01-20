Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон

За даними прикордонників, чоловік та жінка шлюб уклали за попередньою домовленістю

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили жительку Вінницької області, котра намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«На виїзд з України прибуло подружжя: 62-річна жінка з інвалідністю та її 25-річний чоловік, котрі офіційно зареєстрували свої стосунки лише два місяці тому. Попри значну різницю у віці, вони переконували, що для справжнього кохання цифри в паспорті не мають значення. Втім, під час прикордонного контролю «молодята» не змогли узгоджено відповісти на запитання щодо спільного побуту та обставин знайомства. Під тиском незаперечних фактів чоловік зізнався: жодної романтики не було й близько», – йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, чоловік та жінка шлюб уклали за попередньою домовленістю, а «дружина» виявилася подругою його матері. Саме вона «по знайомству» запропонувала варіант виїзду за кордон за $1 тис.

«Аби легенда виглядала переконливою, подружжя заздалегідь обмінялось файлами з докладною біографією, яку слід було вивчити перед поїздкою», – зауважує Могилів-Подільський прикордонний загін.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Раніше Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.

До слова, прикордонники спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через держкордон. Зловмисники переправляли людей у відсіках пасажирських потягів, що курсували з України до Польщі.